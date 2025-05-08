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В России пройдет Фестиваль китайского кино

Сегодня в 06:40
Кадр: Beijing Culture

В России с 13 по 17 мая пройдет Фестиваль китайского кино. Его устроит компания «Роскино» вместе с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкульта РФ и Госуправления по кинематографии КНР, сообщили в «Роскино».

Площадки фестиваля откроются в трех городах: Москве, Петербурге и Казани. В столице в кинотеатре «Иллюзион» можно будет посмотреть фильмы «Детектив из Чайнатауна, 1900 год», «Творение богов: Битва с демонами», «Кунг-фу пацан», «Над обрывом» и «Моя страна, мои родители». На показы требуется регистрация.

В петербургском «Доме кино» покажут «Кунг-фу пацана», «Большой мир», «Затопление лайнера Lisbon Maru», «Детектив из Чайнатауна, 1900 год» и «Скрытый клинок». В программе казанского кинотеатра «Мир» не будет последней картины, зато будет фэнтези-лента «Творение богов: Битва с демонами».

Все картины представляют собой творчество китайских кинематографистов последних пяти лет. «Детектив из Чайнатауна, 1900 год» и «Творение богов: Битва с демонами» вышли в 2025 году.

«Организация обменных кинопоказов стала доброй традицией, и мы надеемся, что ответный Фестиваль российского кино будет тепло принят в Китае в сентябре этого года», — прокомментировала старт смотра министр культуры России Ольга Любимова.

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