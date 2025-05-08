В России пройдет Фестиваль китайского кино

Площадки фестиваля откроются в трех городах: Москве, Петербурге и Казани. В столице в кинотеатре «Иллюзион» можно будет посмотреть фильмы «Детектив из Чайнатауна, 1900 год», «Творение богов: Битва с демонами», «Кунг-фу пацан», «Над обрывом» и «Моя страна, мои родители». На показы требуется регистрация.