Умер политолог и идеолог неолиберализма Джозеф Най

Вчера / 19:02
В Ватикане не смогли выбрать папу римского в первый день конклава
Сегодня / 07:26
Писатель Харлан Кобен станет ведущим тру-крайм-сериала
Сегодня / 06:40
В России пройдет Фестиваль китайского кино
Вчера / 18:54
Джулианна Мур помогает Сидни Суини скрыть убийство в трейлере фильма «Эхо долины»
Вчера / 17:58
Хью Лори сыграет главную роль в новом триллере от создателя «Захваченного рейса»
Вчера / 17:23
Маргарет Куолли в первом трейлере детектива «Honey, Don’t!» Итана Коэна
Вчера / 16:58
Майкла Питта из «Мечтателей» арестовали по обвинению в сексуализированном насилии
Вчера / 15:44
Baidu займется разработкой технологии, которая сможет переводить язык животных на человеческий
Вчера / 15:42
Вышел тизер третьего сезона «Основания» — сериала по книгам Айзека Азимова
Вчера / 14:54
Disney планирует построить в Абу-Даби тематический парк — первый на Ближнем Востоке
Вчера / 14:50
В Ватикане священнослужители смотрят фильм «Конклав» перед выборами папы римского
Вчера / 14:00
Президент ФИФА выразил надежду на участие России в ЧМ-2026
Вчера / 13:59
Кодзима работает над визуальной книгой совместно с Дзюндзи Ито
Вчера / 13:10
Букингемский дворец представил новые портреты Карла III и королевы Камиллы
Вчера / 12:43
A$AP Rocky сказал, что намерен стать мэром Нью-Йорка
Вчера / 12:22
«Киностудию» Сета Рогена продлили на второй сезон
Вчера / 11:56
Вышла игра «Приключения капитана Блада» ― долгострой, который начали разрабатывать еще в 2003-м
Вчера / 10:43
Сотрудники приюта в США помогли парализованной кошке заново научиться ходить
Вчера / 09:26
В Уэльсе впервые за 400 лет ученые заметили дикого бобра
Вчера / 09:00
От маринада до плейлиста: в умных колонках Sber появились функции, которые облегчат сборы на шашлыки
Вчера / 08:53
Fix Price начал продавать водку, виски и ром в магазинах Москвы
Вчера / 07:57
Во Владимирской области врачи отговорили от аборта 30% женщин, записавшихся на процедуру
Вчера / 07:24
Вход на выставку к 80-летию Победы в Третьяковке будет бесплатным 9 и 17 мая
Вчера / 06:44
Вышел новый трейлер игрового ремейка «Как приручить дракона»
Вчера / 05:43
Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем
6 мая / 20:48
Netflix опубликовал трейлер сериала «Отдел Q» — экранизации книги Юсси Адлера-Ольсена
6 мая / 19:54
Маргарет Куолли сыграет в фильме «Любовь твоей жизни». Его спродюсирует Райан Гослинг
6 мая / 19:03
В Москве построят мост в виде паруса

Умер политолог и идеолог неолиберализма Джозеф Най

Сегодня в 05:54
Фото: Rick Friedman / Getty Images

Американский политолог Джозеф Най, известный как идеолог неолиберализма и создатель концепции «мягкой силы», скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила Школа управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

Най умер спустя всего несколько месяцев после кончины его жены Молли, ее не стало в декабре. У пары остались три сына и девять внуков. Причины смерти политолога не уточняются.

В публикации Ная назвали «одним из самых известных политическиъ мыслителей в мире», чьи идеи о природе силы в международных отношениях «повлияли на поколения политиков, ученых и студентов».

Джозеф Най родился в 1937 году в Нью-Джерси. Он закончил бакалавриат Принстонского университета, получил стипендию Родса в Оксфорде и защитил степень доктора философии в области политики в Гарварде.

В 1964 году Най начал преподавать в Гарвардском университете. В 1989–1993 годах он возглавлял Центр науки и международных отношений в Школе управления имени Кеннеди, а позднее стал деканом образовательного учреждения.

В конце 70-х Най выступал председателем группы Национального совета безопасности по вопросам нераспространения ядерного оружия. При президенте Билле Клинтоне он занимал пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами