Умер политолог и идеолог неолиберализма Джозеф Най

Американский политолог Джозеф Най, известный как идеолог неолиберализма и создатель концепции «мягкой силы», скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила Школа управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.
Най умер спустя всего несколько месяцев после кончины его жены Молли, ее не стало в декабре. У пары остались три сына и девять внуков. Причины смерти политолога не уточняются.
В публикации Ная назвали «одним из самых известных политическиъ мыслителей в мире», чьи идеи о природе силы в международных отношениях «повлияли на поколения политиков, ученых и студентов».
Джозеф Най родился в 1937 году в Нью-Джерси. Он закончил бакалавриат Принстонского университета, получил стипендию Родса в Оксфорде и защитил степень доктора философии в области политики в Гарварде.
В 1964 году Най начал преподавать в Гарвардском университете. В 1989–1993 годах он возглавлял Центр науки и международных отношений в Школе управления имени Кеннеди, а позднее стал деканом образовательного учреждения.
В конце 70-х Най выступал председателем группы Национального совета безопасности по вопросам нераспространения ядерного оружия. При президенте Билле Клинтоне он занимал пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности.