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Джулианна Мур помогает Сидни Суини скрыть убийство в трейлере фильма «Эхо долины»

Сегодня в 18:54
Фото: Apple TV+

Apple TV+ опубликовал трейлер фильма «Эхо долины». Его премьера состоится на стриминге 13 июня.

Сюжет рассказывает о матери Кейт Гарретсон, которая проводит свои дни, ухаживая за лошадьми и тренируя их на ферме «Эхо долины», занимающей 22 уединенных живописных акра на юго-востоке Пенсильвании.

Однажды поздно вечером ее дочь Клэр возвращается домой напуганная, дрожащая и вся в крови после ссоры со своим парнем. История расскажет, как далеко мать готова зайти, чтобы спасти своего ребенка.

Роль мамы исполнила Джулианна Мур, а дочь сыграла Сидни Суини. В фильме также снялись Доналл Глисон, Кайл МакЛоклен, Фиона Шоу и Эдмунд Донован.

Режиссером выступил Майкл Пирс («Столкновение»), а сценарий написал Бен Ингельсби («Из пекла»). Производством фильма занимаются кинокомпании Scott Free Productions и The Walsh Company.

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