Джулианна Мур помогает Сидни Суини скрыть убийство в трейлере фильма «Эхо долины»

Apple TV+ опубликовал трейлер фильма «Эхо долины». Его премьера состоится на стриминге 13 июня.
Сюжет рассказывает о матери Кейт Гарретсон, которая проводит свои дни, ухаживая за лошадьми и тренируя их на ферме «Эхо долины», занимающей 22 уединенных живописных акра на юго-востоке Пенсильвании.
Однажды поздно вечером ее дочь Клэр возвращается домой напуганная, дрожащая и вся в крови после ссоры со своим парнем. История расскажет, как далеко мать готова зайти, чтобы спасти своего ребенка.
Роль мамы исполнила Джулианна Мур, а дочь сыграла Сидни Суини. В фильме также снялись Доналл Глисон, Кайл МакЛоклен, Фиона Шоу и Эдмунд Донован.
Режиссером выступил Майкл Пирс («Столкновение»), а сценарий написал Бен Ингельсби («Из пекла»). Производством фильма занимаются кинокомпании Scott Free Productions и The Walsh Company.