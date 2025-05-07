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В Ватикане не смогли выбрать папу римского в первый день конклава

Сегодня в 19:02
Фото: FilmNation Entertainment

В Ватикане не смогли выбрать нового папу римского на первом конклаве. Из трубы в Сикстинской капелле пошел черный дым, а значит, никто из кардиналов не смог набрать две трети голосов.

Заседание продлилось более трех часов. Сегодня, 7 мая, состоялся один раунд голосования. В дальнейшем планируется проведение до четырёх голосований в день.

В 18.40 по московскому времени в Сикстинской капелле прозвучали слова extra omnes («все вон»), после которых все посторонние покинули здание и начался конклав. В нем участвовали 135 священнослужителей со всего мира в возрасте до 80 лет.

Они тайно заполняли бюллетени, а затем в порядке старшинства клали их в чан. Затем три случайно выбранных кардинала, назначенных регистраторами, подсчитывали голоса, чтобы определить, набрал ли кто‑то две трети голосов.

Сколько продлятся текущие выборы, неизвестно. До завершения конклава участникам запрещено пользоваться связью, получать корреспонденцию, общаться с посторонними. Самый длительный шел три года и закончился в 1273 году избранием Григория X. В процессе этих выборов скончались трое выборщиков.

Ранее немецкий кардинал Райнхард Маркс заявил, что конклав продлится всего несколько дней. Но шведский кардинал Андерс Арборелиус, претендующий на пост Папы, сказал, что голосование может затянуться, «потому что мы не знаем друг друга».

14 февраля папу римского Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей и двусторонней пневмонией. В больнице он перенес два острых приступа. 21 апреля папа римский умер. Причиной смерти стал инсульт.

26 апреля понтифика похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре — как он сам этого просил в завещании. На прощание с Франциском приехали 200 тыс. человек, в числе которых были мировые политики и религиозные лидеры.

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