Хью Лори сыграет главную роль в новом триллере от создателя «Захваченного рейса»

Двадцать лет его не могли поймать, но в конце концов он оказывается в печально известной тюрьме «Стейплхерст». Там он понимает, что его предал кто‑то из своих. Пока предатель разрушает его империю, Феликс решается на побег. Он готов на все ради мести.