Хью Лори сыграет главную роль в новом триллере от создателя «Захваченного рейса»

Apple TV+ запустил в производство восьмисерийный драматический триллер «The Wanted Man» («Разыскиваемый»). Об этом сообщает Deadline.
Главную роль в проекте исполнит Хью Лори («Доктор Хаус», «Авеню 5»). «The Wanted Man» расскажет о пути Феликса Кармайкла — могущественного и неуловимого лидера британского криминального синдиката «Кэпитал».
Двадцать лет его не могли поймать, но в конце концов он оказывается в печально известной тюрьме «Стейплхерст». Там он понимает, что его предал кто‑то из своих. Пока предатель разрушает его империю, Феликс решается на побег. Он готов на все ради мести.
В сериале также снимутся Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада»), Фионн Уайтхед («Дюнкерк»), Джина МакКи («Мой полицейский»), Хейзел Дуп («Say Nothing»), Эллиот Хеффернан («Блиц») и Стивен Диллэйн («Игра престолов»).
Автором и исполнительным продюсером выступит Джордж Кей, соавтор «Захваченного рейса». Кресло режиссера займет Якоб Вербрюгген («Падение»).