Маргарет Куолли в первом трейлере детектива «Honey, Don’t!» Итана Коэна

Focus Features представила первый трейлер мрачной детективной комедии «Honey, Don’t!» («Милая, не надо!»). Премьера ленты состоится 22 августа.
Сюжет рассказывает о частном детективе Хани О’Донахью, которая расследует серию странных смертей при влиятельной церкви и ее харизматичном лидере.
Главную роль исполнила Маргарет Куолли («Субстанция»). В фильме также сыграли Крис Эванс, Обри Плаза, Чарли Дей, Кристен Коннолли и Талия Райдер.
Режиссером «Honey, Don’t!» стал Итан Коэн («Фарго»). Он также написал сценарий совместно с Тришей Кук («Красотки в бегах»).