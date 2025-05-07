Майкла Питта из «Мечтателей» арестовали по обвинению в сексуализированном насилии

Обвинения были выдвинуты его бывшей девушкой, имя которой не уточняется. В ее иске говорится, что в период с апреля 2020 года по август 2021 года Питт принуждал ее к сексуальному контакту, занимался с ней оральным сексом без ее согласия, напал на нее с деревянным бруском и шлакоблоком и «оказывал давление на горло или шею», что привело к «оглушению, потере сознания или другим физическим травмам».