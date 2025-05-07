Майкла Питта из «Мечтателей» арестовали по обвинению в сексуализированном насилии

В Нью-Йорке арестовали Майкла Питта, известного по сериалам «Ганнибал», «Подпольная империя» и фильму «Мечтатели». Об этом сообщает New York Post.
Актера арестовали 2 мая. Он предстал перед Верховным судом Бруклина по восьми обвинениям, включая два пункта сексуализированного насилия первой степени.
Обвинения были выдвинуты его бывшей девушкой, имя которой не уточняется. В ее иске говорится, что в период с апреля 2020 года по август 2021 года Питт принуждал ее к сексуальному контакту, занимался с ней оральным сексом без ее согласия, напал на нее с деревянным бруском и шлакоблоком и «оказывал давление на горло или шею», что привело к «оглушению, потере сознания или другим физическим травмам».
Актер не признал себя виновным и был отпущен под залог в 15 000 долларов. Его следующее судебное заседание состоится 17 июня.
«К сожалению, мы живем в мире, где человека вроде Питта — успешного профессионала, который никогда бы даже не подумал о подобных преступлениях, — могут арестовать лишь на основании ничем не подтвержденных слов неуравновешенного человека.
На деле это голословное обвинение подозрительно всплыло спустя четыре или пять лет после предполагаемого инцидента — в то время, когда между двумя сторонами были полностью согласованные и добровольные отношения. Это дело будет закрыто», — говорится в заявлении адвоката актера Джейсона Голдмана.