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В Ватикане выбрали нового папу римского. Им стал Роберт Фрэнсис Прево, американо-перуанский кардинал

Сегодня в 16:27
Фото: Dan Kitwood/Getty Images News
Обновлено сегодня в 17:33

Новым папой римским стал Роберт Фрэнсис Прево — первый американо-перуанский кардинал. Он взял имя Лев XIV.

«Вместе мы должны попытаться найти способ быть церковью, которая наводит мосты, налаживает диалог и открыта для приема всех», — сказал он.

Последний Лев, Лев XIII, был избран в 1878 году и правил до своей смерти в 1903 году.

В Ватикане выбрали нового папу римского. Из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым. Одновременно с этим начали звонить колокола.

Это означает, что один из 133 кардиналов, находящихся в часовне, получил необходимое большинство в две трети голосов, чтобы победить на конклаве — тайном многовековом ритуале избрания нового понтифика.

Кто стал новым папой римским, пока неизвестно. В течение часа после избрания новый понтифик должен появиться на балконе, выходящем на площадь Святого Петра. Папу римского удалось избрать на четвертом раунде голосования во второй день конклава.

14 февраля папу римского Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей и двусторонней пневмонией. В больнице он перенес два острых приступа. 21 апреля папа римский умер. Причиной смерти стал инсульт.

26 апреля понтифика похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре — как он сам этого просил в завещании. На прощание с Франциском приехали 200 тыс. человек, в числе которых были мировые политики и религиозные лидеры.

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