В Ватикане выбрали нового папу римского. Им стал Роберт Фрэнсис Прево, американо-перуанский кардинал

Обновлено сегодня в 17:33

Новым папой римским стал Роберт Фрэнсис Прево — первый американо-перуанский кардинал. Он взял имя Лев XIV.

«Вместе мы должны попытаться найти способ быть церковью, которая наводит мосты, налаживает диалог и открыта для приема всех», — сказал он.

Последний Лев, Лев XIII, был избран в 1878 году и правил до своей смерти в 1903 году.