Baidu займется разработкой технологии, которая сможет переводить язык животных на человеческий

Китайская компания Baidu регистрирует патент на технологию, которая сможет переводить звуки животных на человеческий язык. Об этом сообщает South China Morning Post.
Интернет-гигант подал заявку на патент еще в декабре, но Национальное управление интеллектуальной собственности Китая опубликовало ее только 6 мая. Нейросеть будет собирать данные животного, включая голос, язык тела, поведенческие изменения и другие признаки. Затем она определит «эмоцию» животного и сможет перевести полученные звуки на человеческий язык.
Технология будет использовать несколько подобластей ИИ, включая машинное обучение, которое позволяет компьютерам обучаться на основе больших наборов данных. Если голос не будет соответствовать ни одной известной эмоции, команда компании вручную будет маркировать голосовые данные, обновлять образец и корректировать параметры.
Сейчас существуют десятки приложений, которые, по заявлениям разработчиков, способны переводить звуки собак, кошек и даже попугаев. Baidu отметила, что такие программы используют два подхода — распознавание голосовых отпечатков и мимики. Однако они оба ограничены в понимании эмоций животных, поскольку «чрезмерно полагаются на один источник информации». Baidu пока не уточнила свои планы относительно технологии — например, собирается ли выпускать новое приложение для понимания животных.
При этом публикация заявки на патент еще не означает, что она уже выдана. Процесс ее оценки может занять от одного года до пяти лет.