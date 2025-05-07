Baidu займется разработкой технологии, которая сможет переводить язык животных на человеческий

Сейчас существуют десятки приложений, которые, по заявлениям разработчиков, способны переводить звуки собак, кошек и даже попугаев. Baidu отметила, что такие программы используют два подхода — распознавание голосовых отпечатков и мимики. Однако они оба ограничены в понимании эмоций животных, поскольку «чрезмерно полагаются на один источник информации». Baidu пока не уточнила свои планы относительно технологии — например, собирается ли выпускать новое приложение для понимания животных.