В Ватикане священнослужители смотрят фильм «Конклав» перед выборами папы римского

В Ватикане священнослужители смотрят фильм «Конклав», чтобы лучше понимать процедуру выборов нового папы римского. Об этом сообщает Politico.
«Столкнувшись с крайне секретным и сложным ритуалом выбора нового папы римского, католические кардиналы обратились к Голливуду, чтобы узнать, как все это может обернуться. Как бы безумно это ни звучало, некоторые из 133 высокопоставленных священнослужителей, которые должны будут войти в Сикстинскую капеллу, когда в среду начнется конклав, посмотрели фильм с Рэйфом Файнсом, удачно названный просто „Конклав“, в поисках подсказок», — пишет издание.
Как рассказал один из священнослужителей, некоторые кардиналы сходили на просмотр в кинотеатр. Лента, снятая немецким режиссером Эдвардом Бергером, вышла на экраны в ноябре 2024 года. В ней британский актер Рэйф Файнс сыграл кардинала Томаса Лоуренса, который должен наблюдать за конклавом. В картине подробно показан процесс выборов папы римского, что стало полезным пособием для кардиналов, отмечает издание.
В конклаве примут участие священнослужители со всего мира в возрасте до 80 лет. Для многих из них процедура будет проходить впервые, так как их назначил папа Франциск. Он занимал должность понтифика более 12 лет.
14 февраля Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей и двусторонней пневмонией. В больнице он перенес два острых приступа. 21 апреля папа римский умер. Причиной смерти стал инсульт.
26 апреля понтифика похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре — как он сам этого просил в завещании. На прощание с Франциском приехали 200 тыс. человек, в числе которых были мировые политики и религиозные лидеры. Наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви называют 70-летнего госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина.