В Ватикане священнослужители смотрят фильм «Конклав» перед выборами папы римского

«Столкнувшись с крайне секретным и сложным ритуалом выбора нового папы римского, католические кардиналы обратились к Голливуду, чтобы узнать, как все это может обернуться. Как бы безумно это ни звучало, некоторые из 133 высокопоставленных священнослужителей, которые должны будут войти в Сикстинскую капеллу, когда в среду начнется конклав, посмотрели фильм с Рэйфом Файнсом, удачно названный просто „Конклав“, в поисках подсказок», — пишет издание.