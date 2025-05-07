The Walt Disney Company планирует построить в Абу-Даби тематический парк-курорт, который станет первым на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте корпорации.
Ожидается, что курорт будет расположен на острове Яс, который известен своим центром развлечений и отдыха, соединяющим туристические потоки с Ближнего Востока, Африки, Индии, Азии, Европы и других регионов.
Этот седьмой по счету тематический парк-курорт Disney объединит культовые истории, персонажей и аттракционы Disney с культурой Абу-Даби, береговыми линиями и архитектурой.
«Диснейленд» будет полностью разработан и построен компанией Miral — ведущим создателем развлечений в Абу-Даби. Креативным дизайном будут руководить художники Disney.
«Абу-Даби — это место, где наследие встречается с инновациями, где мы сохраняем наше прошлое и проектируем будущее», — сказал председатель правления Miral Мохамед Халифа Аль Мубарак.
ОАЭ расположены в четырех часах полета от трети населения Земли, что делает их важными воротами для туризма. В ОАЭ находится крупнейший в мире авиационный узел, через Абу-Даби и Дубай ежегодно проходят 120 млн пассажиров.