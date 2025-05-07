Президент ФИФА выразил надежду на участие России в ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение России в мировые турниры в 2026 году.
На встрече с президентом США Дональдом Трампом Инфантино спросили, как он относится к запрету на участие России в следующем чемпионате мира. Спортивный чиновник ответил: «Пока что им [россиянам] запрещено здесь играть, но, мы надеемся, что‑то произойдет, и наступит мир, тогда мы сможем их принять обратно. Это будет нашей надеждой».
Трамп отметил, что не знал о таких запретах в отношении РФ. По мнению президента США, участие в ЧМ-2026 может стать хорошим стимулом для завершения военных действий.
В беседе с ТАСС президент ФИФА предположил, что возвращение России может произойти очень скоро, учитывая ход переговоров по урегулированию конфликта. «Наша надежда, моя надежда, думаю, надежда всех в мире футбола, заключается в том, что Россия вернется», ― подчеркнул он.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что пока никто не может ответить на вопрос, примут ли российские футболисты участие в ЧМ-2026. «Мы, естественно, выступаем за возвращение наших футболистов во все международные соревнования», ― добавил он.
С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из‑за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024-го, а также не участвовала в жеребьевке квалификационного раунда на мировое первенство, которое пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.