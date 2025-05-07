Букингемский дворец представил новые портреты Карла III и королевы Камиллы

Портрет короля был создан за пять сеансов. Два из них прошли в парадных покоях Сент-Джеймсского дворца, где в качестве фона для портрета использовался Тронный зал. Другие сеансы провели в Виндзорском замке. По традиции на картине король изображен в государственной мантии и военно-морской форме с медалями и наградами. Рядом на столе лежит императорская государственная корона.