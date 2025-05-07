Букингемский дворец представил новые портреты Карла III и королевы Камиллы

Букингемский дворец в Лондоне показал два новых портрета короля Карла III и королевы Камиллы. Фотографии опубликованы на сайте дворца.
Картины заказали в 2023 году. Портреты написали два разных художника, которых лично выбрали король и королева. Карл III сделал выбор в пользу Питера Кухфельда. Художник работал с королем много лет: писал портреты принцев Уильяма и Гарри в детстве, сопровождал Карла во многих зарубежных турах.
Портрет короля был создан за пять сеансов. Два из них прошли в парадных покоях Сент-Джеймсского дворца, где в качестве фона для портрета использовался Тронный зал. Другие сеансы провели в Виндзорском замке. По традиции на картине король изображен в государственной мантии и военно-морской форме с медалями и наградами. Рядом на столе лежит императорская государственная корона.
Портрет Камиллы написал художник Пол С.Бенни, который тоже неоднократно работал с королевой. Он отметил, что при работе над заказом хотел показать «грандиозность и историческое значение коронационной символики со всеми атрибутами монархии и в то же время раскрыть человечность и эмоциональную глубину столь необыкновенной личности, взявшей на себя необыкновенную роль».
Камилла на портрете одета в мантию и шелковое коронационное платье цвета слоновой кости, украшенное серебряными и золотыми цветочными узорами. Это платье создал модельер Брюс Олдфилд. Цветы на ткани символизируют любовь супругов к природе. Художник нарисовал королеву за шесть сеансов, все они проходили в Садовой комнате Кларенс-хауса.
Создание портретов королевской четы — старинная традиция, которая существует с 1620 года. Новые портреты Карла III и Камиллы выставлены в Центральном зале Национальной галереи с 6 мая по 5 июня. После этого их перенесут в Тронный зал Букингемского дворца.
Это уже второй официальный портрет короля Карла III. Первый показали в мае 2024 года, его написал художник Джонатан Йео. На картине король изображен в полный рост в красной форме Уэльской гвардии, которая сливается с фоном. Работа получила неоднозначные отзывы: некоторые пользователи посчитали, что на картине Карл будто бы купается в крови и похож на кроваво-красного дьявола.