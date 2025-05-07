Кодзима работает над визуальной книгой совместно с Дзюндзи Ито

Геймдизайнер и гений Хидео Кодзима работает над визуальной книгой с мангакой Дзюндзи Ито. Об этом он рассказал в подкасте Koji10.
По словам Кодзимы, эта книга впоследствии может стать фильмом. Геймдизайнер отметил, что уже написал половину сценария и отправил его Ито, но тот пока не посмотрел его из‑за сильной занятости.
Дзюндзи Ито — культовый японский мангака, прославившийся как мастер хоррора. Он известен своим уникальным стилем: сочетанием телесного ужаса, гнетущей атмосферы и пугающе красивой детализации.
Среди его главных работ — «Спираль», «Томиэ», «Голос в темноте», «Фрагменты ужаса» и другие. Он также был соавтором отмененной игры Silent Hills, главными создателями которой были Гильермо Дель Торо и Кодзима.