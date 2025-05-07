A$AP Rocky сказал, что намерен стать мэром Нью-Йорка

«Наверное, в этом есть свои плюсы и минусы, верно? Просто в Нью-Йорке так дорого жить, не говоря уже о владении автомобилем, — там так много штрафов за нарушение правил дорожного движения, так много пробок. У меня пока нет ответа на этот вопрос, но, по крайней мере, я могу признать, что у меня пока нет ответа на этот вопрос. Я был бы очень благородным, честным и прямым, резким мэром. Мэр Майерс, искренне ваш», — сказал рэпер.