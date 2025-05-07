A$AP Rocky сказал, что намерен стать мэром Нью-Йорка

Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Ателастон Майерс) признался, что хочет стать мэром Нью-Йорка. Об этом он рассказал в интервью Variety.
Музыкант отметил, что должен возглавить город хотя бы потому, что его фамилия созвучна названию должности (мэр по-английски звучит как mayor. — Прим. ред.).
«Раким Майерс, видите ли, моя фамилия Майерс, множественное число, как „мэр Майерс“… просто слетает с языка. Прямо сейчас „мистер Майерс“, через секунду я буду „мэром Майерсом“», — отметил музыкант.
Он добавил, что не может дождаться, когда начнет принимать политические решения, которые принесут пользу Нью-Йорку. A$AP Rocky подчеркнул, что «чертовски серьезен».
После этого у рэп-исполнителя спросили, как он относится к введению платы за проезд в пробках на Манхэттене в час пик.
«Наверное, в этом есть свои плюсы и минусы, верно? Просто в Нью-Йорке так дорого жить, не говоря уже о владении автомобилем, — там так много штрафов за нарушение правил дорожного движения, так много пробок. У меня пока нет ответа на этот вопрос, но, по крайней мере, я могу признать, что у меня пока нет ответа на этот вопрос. Я был бы очень благородным, честным и прямым, резким мэром. Мэр Майерс, искренне ваш», — сказал рэпер.
A$AP Rocky ― хип-хоп-исполнитель, музыкальный продюсер, режиссер и актер ― родился в нью-йоркском районе Гарлем. В феврале 2025 года рэпер стал первым в истории креативным директором Ray-Ban. A$AP Rocky встречается с певицей Рианной, которая на прошедшем 5 мая балу Met Gala рассекретила свою третью беременность.