«Киностудию» Сета Рогена продлили на второй сезон

Apple TV+ продлил на второй сезон голливудскую комедию «Киностудия» Сета Рогена. Об этом сообщает Deadline.
Стриминг объявил об этом еще до окончания первого сезона, финальный эпизод которого выйдет 21 мая. Роген и его соавтор Эван Голдберг пошутили, что они с нетерпением ждут возможности «воспользоваться опытом съемок первого сезона и сразу же перенести его во второй сезон, а затем повторить этот цикл еще десять раз».
Сериал рассказывает о новом главе голливудской студии, который должен разобраться с собственной неуверенностью и тем, как устроен Голливуд, чтобы снимать большие кассовые фильмы и престижные драмы, при этом сохраняя расположение своего босса.
Главную роль в «Киностудии» исполняет Сет Роген. В сериале также снимаются Кэтрин О’Хара, Кэтрин Хан, Айк Баринхольц и Чейз Суи Уондерс. В качестве приглашенных звезд на экране появляются Мартин Скорсезе, Брайан Крэнстон, Пол Дано и другие звезды.