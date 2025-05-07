«Киностудию» Сета Рогена продлили на второй сезон

Стриминг объявил об этом еще до окончания первого сезона, финальный эпизод которого выйдет 21 мая. Роген и его соавтор Эван Голдберг пошутили, что они с нетерпением ждут возможности «воспользоваться опытом съемок первого сезона и сразу же перенести его во второй сезон, а затем повторить этот цикл еще десять раз».