Вышла игра «Приключения капитана Блада» ― долгострой, который начали разрабатывать еще в 2003-м

«Приключения капитана Блада» начали разрабатывать еще в 2003 году. Проектом занималась внутренняя студия разработки компании «Акелла», которая до этого сделала «Пиратов карибского моря». Почти сразу проект покинули два основных разработчика, затем его дважды перезапускали. К 2010 году игра была готова, но из‑за банкротства издателя и юридических препятствий она так и не вышла. Позже в сети появился играбельный билд.