Вышла игра «Приключения капитана Блада» ― долгострой, который начали разрабатывать еще в 2003-м

Спустя 22 года после анонса до релиза добрался известный игровой долгострой ― пиратский экшен «Приключения капитана Блада». Тайтл доступен на ПК, PlayStation, XboX и Nintendo Switch.
«Приключения капитана Блада» начали разрабатывать еще в 2003 году. Проектом занималась внутренняя студия разработки компании «Акелла», которая до этого сделала «Пиратов карибского моря». Почти сразу проект покинули два основных разработчика, затем его дважды перезапускали. К 2010 году игра была готова, но из‑за банкротства издателя и юридических препятствий она так и не вышла. Позже в сети появился играбельный билд.
Прошлым летом проект неожиданно вернулся из небытия. С одобрения оригинальных разработчиков перезапуском занялись издательство SNEG с разработчиками из Seawolf Studio и General Arcade. Команда адаптировала «Капитана Блада» для современных платформ, сохранив при этом геймплей и атмосферу.
Действие игры разворачиваются в XVII веке на территории Испанского Мэйна (северного побережья Южной Америки). Игрокам предстоит взять на себя роль грозного флибустьера, ищущего славы и золота, ― бороздить моря, стрелять из пушек и пистолетов, размахивать мечами. Разработчики обещают динамичный слешер с ожесточенными сражениями, широкий выбор оружия, прокачку навыков и русскую озвучку.
У критиков игра получила смешанные отзывы, многие отмечают, что она устаревшая. На Metacritic у «Приключений капитана Блада» 57% на основе 6 рецензий, на OpenCritic ― 46%, основанные на девяти обзорах.
В Steam и GOG, где пока доступна лишь демоверсия игры, она продается за 1079 рублей. Версия для консолей стоит 25 долларов, но в честь релиза разработчики дарят 10% скидку.