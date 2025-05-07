Сотрудники приюта в США помогли парализованной кошке заново научиться ходить

Сотрудники приюта в Остине (США) вылечили кошку, которую парализовало из‑за болезни. История спасения опубликована на странице Austin Pets Alive! (APA!) в инстаграме*.
Кошку по кличке Салли Скеллингтон взяла к себе домой одна семья. Первое время животное чувствовало себя хорошо, но спустя несколько месяцев кошка внезапно перестала ходить. Владельцы Салли отвезли ее в больницу, но врачи не смогли выяснить, что случилось с питомцем. После этого хозяева решили вернуть кошку в приют.
«Они сделали это очень вовремя. Оказалось, что у Салли кошачий инфекционный перитонит (ФИП). Он смертелен, но благодаря лечению, которое APA! разработала впервые, надежда есть», — рассказали в приюте.
Специалисты не знали, сколько времени кошке потребуется на восстановление. Но Салли быстро пошла на поправку, а позже шокировала всех, сделав свои первые шаткие, но уверенные шаги.
«Перестаньте листать ленту, чтобы стать свидетелем чуда! Для большинства кошек ходьба не считается чем‑то новаторским, но для Салли это изменило жизнь», — говорится в посте.
Как именно лечили животное, сотрудники приюта не уточнили, но добавили, что скоро кошка уедет к новым хозяевам. Сейчас Салли восстанавливается и идет на поправку.
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