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Сотрудники приюта в США помогли парализованной кошке заново научиться ходить

Сегодня в 10:43
Фото: @austinpetsalive

Сотрудники приюта в Остине (США) вылечили кошку, которую парализовало из‑за болезни. История спасения опубликована на странице Austin Pets Alive! (APA!) в инстаграме*.

Кошку по кличке Салли Скеллингтон взяла к себе домой одна семья. Первое время животное чувствовало себя хорошо, но спустя несколько месяцев кошка внезапно перестала ходить. Владельцы Салли отвезли ее в больницу, но врачи не смогли выяснить, что случилось с питомцем. После этого хозяева решили вернуть кошку в приют.

«Они сделали это очень вовремя. Оказалось, что у Салли кошачий инфекционный перитонит (ФИП). Он смертелен, но благодаря лечению, которое APA! разработала впервые, надежда есть», — рассказали в приюте.

Специалисты не знали, сколько времени кошке потребуется на восстановление. Но Салли быстро пошла на поправку, а позже шокировала всех, сделав свои первые шаткие, но уверенные шаги.

Видео: @austinpetsalive

«Перестаньте листать ленту, чтобы стать свидетелем чуда! Для большинства кошек ходьба не считается чем‑то новаторским, но для Салли это изменило жизнь», — говорится в посте.

Как именно лечили животное, сотрудники приюта не уточнили, но добавили, что скоро кошка уедет к новым хозяевам. Сейчас Салли восстанавливается и идет на поправку.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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