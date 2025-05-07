Сотрудники приюта в США помогли парализованной кошке заново научиться ходить

Кошку по кличке Салли Скеллингтон взяла к себе домой одна семья. Первое время животное чувствовало себя хорошо, но спустя несколько месяцев кошка внезапно перестала ходить. Владельцы Салли отвезли ее в больницу, но врачи не смогли выяснить, что случилось с питомцем. После этого хозяева решили вернуть кошку в приют.