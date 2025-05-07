В Уэльсе впервые за 400 лет ученые заметили дикого бобра

Неожиданное появление бобров в этом районе остается загадкой. Дело в том, что эти животные находятся под государственной охраной и держаться лишь в специальных заповедниках. Выпускать их в открытые реки без лицензии нельзя, а такого типа документов в Уэльсе никому не выдавали.