В Уэльсе впервые за 400 лет ученые заметили дикого бобра

Натуралист и телеведущий Иоло Уильямс встретил в Уэльсе дикого бобра. Эта встреча невероятно значима, ведь около 400 лет назад в Великобритании бобры полностью исчезли, сообщает Би-би-си.
Последними людьми, которые видели бобров в Уэльсе, были валлийские принцы, которые на них охотились. Собственно, из‑за охоты эти грызуны и были истреблены на Британских островах.
Уильямс обнаружил дикого бобра на реке Дайви недалеко от города Махинллет. Он признался, что это было самым удивительным наблюдением в его жизни. «Я видел невероятную природу в Уэльсе, удивительные вещи, но это наблюдение — не просто одно из лучших, а самое-самое лучшее», ― прокомментировал натуралист.
Неожиданное появление бобров в этом районе остается загадкой. Дело в том, что эти животные находятся под государственной охраной и держаться лишь в специальных заповедниках. Выпускать их в открытые реки без лицензии нельзя, а такого типа документов в Уэльсе никому не выдавали.
Вероятно, в реке обитает целая семья бобров, а может быть, даже две. Вдоль водоема нашли доказательства размножения животных, а местные жители сообщили, что за последние годы несколько раз видели бобров на том же участке реки.
Возвращение бобров в свою естественную среду обитания доктор Роберт Нидхэм из Фонда бобров оценил как существенную пользу для природы, ведь эти млекопитающие считаются «экосистемными инженерами».
«Это значит, что изменения среды, которые бобры вносят — строительство плотин, хаток, рытье каналов, — создает среду обитания для других видов и увеличивает биоразнообразие», — отметил он.
Однако не все считают возвращение бобров хорошей идеей. Критики говорят, что их плотины способны затопить и заболачивать поля, а сами животные могут поедать сельскохозяйственные культуры и повреждать деревья.