Fix Price начал продавать водку, виски и ром в магазинах Москвы

Спиртное, скорее всего, будут продавать по ценам, близким к минимальным розничным (МРЦ). Так, с 1 января 2025 года минимальная цена на водку составляет 349 рублей за 0,5 литра, бренди — 472 рубля, коньяка — 651 рубль. Несмотря на это, специалисты полагают, что компании будет сложно конкурировать с крупными специализированными сетями. В Fix Price информацию не комментируют.