Fix Price начал продавать водку, виски и ром в магазинах Москвы

Компания по продаже товаров с фиксированными ценами Fix Price в тестовом режиме начала продавать крепкий алкоголь в нескольких магазинах Москвы. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Лицензии на торговлю алкоголем появились у розничной сети в базе СПАРК. Три из них выдал департамент торговли и услуг Москвы в марте и апреле этого года, еще одну — Минсельхоз Московской области 5 мая.
В ассортименте нескольких магазинов розничной сети Москвы уже представлены ром, водка, виски и настойки. Ранее ретейлер предлагал только пиво, для торговли которым не нужна лицензия. Эксперты считают, что расширение ассортимента крепкими спиртными напитками поможет привлечь больше покупателей и увеличить выручку в два раза.
Спиртное, скорее всего, будут продавать по ценам, близким к минимальным розничным (МРЦ). Так, с 1 января 2025 года минимальная цена на водку составляет 349 рублей за 0,5 литра, бренди — 472 рубля, коньяка — 651 рубль. Несмотря на это, специалисты полагают, что компании будет сложно конкурировать с крупными специализированными сетями. В Fix Price информацию не комментируют.