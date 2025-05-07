Во Владимирской области врачи отговорили от аборта 30% женщин, записавшихся на процедуру

Врачи Владимирской области в прошлом году отговорили делать аборт 352 женщины из 1145 записавшихся на процедуру. Об этом изданию «Чеснок» рассказали в региональном Минздраве.
Оставшиеся 793 женщины все же прервали беременность, среди которых ― девять несовершеннолетних. Решились рожать 73 девочки младше 18 лет.
Всего во Владимирской области в 2024 году 8358 женщин встали на учет по беременности. В последнее время число родившихся в регионе детей сокращается. В 2023 году в области родилось 8579 детей, а годом ранее ― 8787.