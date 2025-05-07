Вход на выставку к 80-летию Победы в Третьяковке будет бесплатным 9 и 17 мая

Праздничные мероприятия по случаю 80-летия со дня Победы пройдут в Москве 9 Мая. В столицу приедут более 20 глав государств и правительств. В 10.00 на Красной площади пройдет парад Победы, а в 22.00 состоится праздничный салют. В этом году власти отказались от проведения праздничного концерта на Красной площади.