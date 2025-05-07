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Вход на выставку к 80-летию Победы в Третьяковке будет бесплатным 9 и 17 мая

Сегодня в 07:24
Фото: Иван Новиков-Двинский/сайт Третьяковской галереи

Третьяковская галерея сделает бесплатным вход на выставку «1418 дней. К 80-летию Великой Победы» 9 и 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Оформить электронный билет можно на сайте галереи. В Третьяковке отмечают, что выставка поможет увидеть события 1941–1945 годов глазами художников и через их произведения. В нее вошли более 250 произведений из собрания галереи — картины, графика и скульптуры.

Экспозиция разделена на пять разделов: «Огненные версты войны», «Алтарь Победы», «Эхо прошедшей войны», «Лица Победы» и «Третьяковская галерея в годы Великой Отечественной войны». В первом разделе «Огненные версты войны» показаны работы художников, связанные с уходом бойцов на фронт, тяготами эвакуации и борьбой за жизнь.

Второй раздел выставки рассказывает о надежде, радости освобождения и триумфе победы в войне. Раздел «Эхо прошедшей войны» включает в себя работы художников, которые отражают память о боли и страданиях, пережитых людьми на пути к победе.

В галерее «Лица Победы» можно увидеть портреты участников военных действий, начиная от рядовых солдат и заканчивая маршалами. Отдельный раздел выставки посвящен Третьяковской галерее в годы Великой Отечественной войны и тому, как сотрудники галереи спасали и защищали коллекцию музея.

Праздничные мероприятия по случаю 80-летия со дня Победы пройдут в Москве 9 Мая. В столицу приедут более 20 глав государств и правительств. В 10.00 на Красной площади пройдет парад Победы, а в 22.00 состоится праздничный салют. В этом году власти отказались от проведения праздничного концерта на Красной площади.

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