Вышел новый трейлер игрового ремейка «Как приручить дракона»

Студия Universal представила второй трейлер киносказки «Как приручить дракона». Игровой ремейк одноименного мультфильма выйдет в зарубежный прокат 13 июня.
В двухминутном ролике показали историю знакомства главного героя ― юного викинга Иккинга ― с раненым драконом по прозвищу Беззубик. В трейлере появляются и другие персонажи, включая Астрида и Стоика Обширного ― главу племени викингов.
Картину снял и написал режиссер и сценарист оригинальной трилогии мультфильмов Дин ДеБлуа. Главные роли исполнили Мейсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост и Джулиан Деннисон.
ДеБлуа рассказывал, что грядущий фильм — это переосмысление, которое соответствует сюжету оригинала, но в то же время глубже изучает мифологию и отношения персонажей.
Еще до выхода киноремейка «Как приручить дракона» студия Universal анонсировала его продолжение. Премьера второго фильма намечена на 11 июня 2027 года.