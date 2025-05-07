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Вышел новый трейлер игрового ремейка «Как приручить дракона»

Сегодня в 06:44
Фото: Universal Pictures/YouTube

Студия Universal представила второй трейлер киносказки «Как приручить дракона». Игровой ремейк одноименного мультфильма выйдет в зарубежный прокат 13 июня.

В двухминутном ролике показали историю знакомства главного героя ― юного викинга Иккинга ― с раненым драконом по прозвищу Беззубик. В трейлере появляются и другие персонажи, включая Астрида и Стоика Обширного ― главу племени викингов.

Видео: Universal Pictures/YouTube

Картину снял и написал режиссер и сценарист оригинальной трилогии мультфильмов Дин ДеБлуа. Главные роли исполнили Мейсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост и Джулиан Деннисон.

ДеБлуа рассказывал, что грядущий фильм — это переосмысление, которое соответствует сюжету оригинала, но в то же время глубже изучает мифологию и отношения персонажей.

Еще до выхода киноремейка «Как приручить дракона» студия Universal анонсировала его продолжение. Премьера второго фильма намечена на 11 июня 2027 года.

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