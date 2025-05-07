Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем

Валерия Гай Германика работает над микросериалом в жанре боди-хоррор, где главную роль исполнит Леонид Якубович. Об этом режиссер написала в своем телеграм-канале.
Вместе с ведущим «Поля чудес» на экране появится Мария Кончаловская. Других подробностей проекта Гай Германика не привела.
Валерия Гай Германика в первую очередь известна как режиссер фильмов и сериалов о жизни трудных подростков, таких как «Все умрут, а я останусь» (2008) и «Школа» (2010).
Среди последних ее работ ― фэнтези-фильм «Мысленный волк» с Юлией Высоцкой (2019), документалка «Папа» (2021) и сериал «Обоюдное согласие», у которого в прошлом году вышел второй сезон.
В 2023 году Гай Германика анонсировала сериал о княгине Ольге, который планируют показать на Первом канале. Дата его премьеры пока неизвестна.