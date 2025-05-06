Юсси Адлер-Ольсен — датский писатель, известный по криминальным романам. Хотя свою писательскую карьеру Адлер-Ольсен начал еще в 80-х, его первый не документальный проект вышел в 1997 году. Серию «Отдел Q» он запустил в 2007 году, в нее вошли 10 книг.