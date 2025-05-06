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Netflix опубликовал трейлер сериала «Отдел Q» — экранизации книги Юсси Адлера-Ольсена

Вчера в 20:48
Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Отдела Q» — экранизации одноименного романа Юсси Адлера-Ольсена, которая выйдет на стриминговом сервисе 29 мая.

Проект расскажет о дерзком детективе Карле Морке, напарника которого убивают. Когда герой становится главой нового отдела в эдинбургской полиции, он начинает работать над старыми делами и раскрывать опасные тайны.

Главную роль в сериале исполнил Мэтью Гуд, которого можно было видеть в «Хранителях» и «Аббатстве Даунтон». В шоу снялись также Лиа Бирн, Келли Макдональд и Катриона Стерлинг.

Сценаристом и режиссером проекта выступил шоураннер «Хода королевы» Скотт Фрэнк. Он создал сериал из девяти эпизодов.

Юсси Адлер-Ольсен — датский писатель, известный по криминальным романам. Хотя свою писательскую карьеру Адлер-Ольсен начал еще в 80-х, его первый не документальный проект вышел в 1997 году. Серию «Отдел Q» он запустил в 2007 году, в нее вошли 10 книг.

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