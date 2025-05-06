Маргарет Куолли сыграет в фильме «Любовь твоей жизни». Его спродюсирует Райан Гослинг

Звезда «Субстанции» и «Бедных-несчастных» Маргарет Куолли сыграет главную роль в фильме «Любовь твоей жизни». Об этом сообщил Deadline.
Подробности сюжета держатся в секрете. Режиссером картины выступит Рэйчел Моррисон, работавшая над сериалами «Американская история преступлений» и «Мандалорец». Она поставит фильм по сценарию Джулии Кокс.
Райан Гослинг и Джесси Хендерсон станут продюсерами проекта. Будущую ленту выпустит студия Amazon MGM. Когда пройдут съемки картины и когда состоится ее релиз, пока неясно.
СМИ утверждают, что роль, которую получила Куолли, была одной из самых желанных ролей прошедшего киносезона для ведущих американских актрис. На нее претендовали несколько артисток, но Моррисон отдала предпочтение Куолли.
В данный момент Куолли снимается в фильме Ридли Скотта «The Dog Stars» вместе с Джейкобом Элорди, а также готовится к премьере картины Итана Коэна «Honey Don’t» — она состоится в августе.