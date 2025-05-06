В Москве построят мост в виде паруса

В Москве появится новый мост, который будет выполнен в виде паруса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мост возведут на западе города рядом с Новозаводской улицей. Он свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Это улучшит доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и на территории ГКНПЦ имени Хруничева.
Длина моста составит 250 метров, ширина — почти 30 метров. На мосту будут оборудованы четыре полосы движения, по две в каждую сторону. Пересечь реку можно будет и пешком по тротуарам.
Строительство конструкции уже началось: в русле Москвы-реки забетонировали две опоры из трех и насыпали два полуострова. Работы, как обещают в мэрии, не затронут навигацию электросудов и сохранность парковых территорий.
Власти намерены в будущем провести капитальный ремонт Новозаводской улицы, построить и реконструировать улично-дорожку и инженерные сети, добавил мэр.