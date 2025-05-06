Пол Маккартни и Ринго Старр поработают вместе над мультфильмом «High in the Clouds»

Бывшие участники группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр вновь посотрудничают — на этот раз для создания анимационного фильма «High in the Clouds» («Высоко в облаках»), написал Variety.
Маккартни выступит продюсером картины, которую поставят по одноименной детской приключенческой книге. Ее музыкант написал вместе с Джеффом Данбаром и Филипом Ардагом.
Над мультфильмом поработают режиссер Тоби Генкель («Изумительный Морис»), сценарист Джон Крокер («Приключения Паддингтона-2») и художник-постановщик Патрик Ханенбергер («Хранители снов», «Лего. Фильм 2»).
Старр озвучит один из персонажей истории, какой именно, не разглашается. Планирует ли он записать какую‑либо песню вместе с Маккартни для мультфильма, неизвестно. Маккартни напишет саундтрек к картине.
Помимо Старра, в актерский состав проекта войдут Идрис Эльба, Лайонел Ричи, Джимми Фэллон, Клеманс Поэзи, Пом Клеметьефф и Ален Шаба. Они представят историю о подростке-белке, который отправляется в путешествие, чтобы освободить музыку. Ее запретила властная сова-дива, управляющая городом.
В декабре Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на сцене во время концерта в Лондоне. Дуэт исполнил классические песни ливерпульской четверки «Helter Skelter» и «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band».