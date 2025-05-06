Деннис Куэйд и Жан Рено появятся в триллере «Флорист»

Деннис Куэйд («Субстанция», «Ловушка для родителей») и Жан Рено («Леон», «Мой пингвин») появятся в экшн-триллере «Флорист». Его съемки завершились в Нью-Джерси и Нью-Йорке, сообщил Deadline.
Фильм срежиссировал Бабак Наджафи, известный по фильму «Падение Лондона». Он поставил картину по сценарию Эрана Криви и Скотта Уиндхаузера. В актерский состав вошли Скай Кац, Анна Шефер и Леонидас Гулаптис.
Когда лента выйдет на экраны, пока неясно. Она расскажет о тихом садоводе-интроверте Карле, который любит свою работу и скрывает страшную тайну. У героя есть вторая работа: по ночам он подрабатывает киллером.
Однажды садовод заводит дружбу с девочкой-подростком, и вскоре его секретная жизнь оказывается под угрозой разоблачения. Роль Карла в фильме исполнил Куэйд.
Разработкой картины занимается компания Film Bridge International. Она заключила соглашения с дистрибьюторами Square One (Германия), Mediaset (Италия и Испания), Monolith Films (Польша), Rialto Films (Австралия/Новая Зеландия), Cinesky (авиакомпании/суда), Falcon Films (Ближний Восток), Spenztos (Греция) и PT Prima (Индонезия).
Продюсерами триллера стали Эллен Уондер и Джордан Дайкстра из Film Bridge International, Джина Панебианко из CaliWood Pictures и Габриэль Георгиев из Midwest, Сезар Ричбоу и Латавиус Пауэлл.
«У зрителей по-прежнему ненасытный аппетит к хорошо сделанным боевикам. С режиссером Бабаком Наджафи и знаменитыми актерами Деннисом Куэйдом и Жаном Рено „Флорист“ представляет лучшее в жанре. Фильм — смелый, энергичный триллер с реальными эмоциональными ставками», — отметила Уондер.