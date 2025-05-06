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Ученые обнаружили, что геном корейских ныряльщиц хэне изменился от постоянных погружений

Сегодня в 15:20
Фото: john ko/Unsplash

Ученые из Дании, Южной Кореи и США обнаружили, что геном профессиональных корейских ныряльщиц хэне изменился и сделал их более приспособленными к подводным условиям. Об этом исследователи рассказали Cell Reports.

Хэне существуют в Корее на протяжении столетий. Эти женщины добывают моллюсков с морского дна. Они погружаются на глубину до 10 метров снова и снова на протяжении четырех-пяти часов каждый рабочий день.

Ныряльщицы передают свое мастерство по наследству: часто девушки овладевают навыками под руководством их матерей. Хэне не прекращают свою опасную и сложную работу даже во время беременности.

Такой образ жизни, как выяснилось, повлиял на генетические характеристики ныряльщиц. Их геном оказался отличным от генома других корейских женщин. Хэне менее чувствительны к холоду и легче адаптируются к повышению давления.

Ученые изучили показатели 30 ныряльщиц и еще 61 кореянки с другими профессиями. Женщин попросили погрузиться под воду, в ходе чего исследователи определили у них брадикардию. Затем специалисты проанализировали ДНК участниц.

У хэне нашли однонуклеотидный полиморфизм, который защищает женщин при нырянии от негативных эффектов повышенного артериального давления. Это снижает риски для здоровья ныряльщиц, в том числе во время беременности.

Кроме того, у хэне оказался измененным ген, кодирующий белок SGCZ. Он отвечает за чувствительность к боли, связанной с восприятием холода. Ген адаптировался к тому, что хэне ныряют даже в очень холодной воде, близкой к температуре замерзания.

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