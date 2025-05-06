Сына Криштиану Роналду вызвали в юношескую футбольную сборную Португалии

14-летнего футболиста Криштиану душ Сантуша, сына чемпиона Европы и победителя Лиги наций УЕФА Криштиану Роналду, вызвали в юношескую сборную Португалии. Об этом сообщили в Португальской футбольной федерации.
Роналду-младший будет в составе команды на международном турнире имени Влатко Марковича. Он пройдет с 13 по 18 мая в Хорватии. Португалия сыграет на соревнованиях со сборными Японии, Греции и Англии.
Криштиану душ Сантуш играет за саудовский клуб «Ан-Наср», он выступает в молодежном составе. Его отец также представляет «Ан-Наср», но во взрослом разряде.
Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов. Он — один из самых титулованных и успешных футболистов в истории.