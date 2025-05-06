Вышел второй трейлер GTA VI

Rockstar Games выпустила новый трейлер Grand Theft Auto VI. В видео показали кат-сцену из игры.
Новый трейлер раскрывает главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсии. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора. Действие шестой части GTA разворачивается в том же городе, что и в Vice City 2002 года.
Первый трейлер GTA VI вышел в декабре 2023 года. Фанаты франшизы узнали в видео образы реальных людей и ситуаций, например женщины с молотками, аллигатора в продуктовом магазине и Флоридского Джокера. Из‑за прототипа последнего Лоуренс Салливан потребовал от создателей игры 10 млн долларов.
Изначально релиз планировался на осень 2026 года, но затем его перенесли на 26 мая 2026-го. Разработчики объяснили это желанием довести игру до наилучшего качества.