Вышел второй трейлер GTA VI

Новый трейлер раскрывает главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсии. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора. Действие шестой части GTA разворачивается в том же городе, что и в Vice City 2002 года.