Okko выпустит документальный сериал «Герои неизвестных войн»

Первая серия расскажет о летчиках, участвовавших под прикрытием в Корейской войне. Вторая серия будет посвящена инструкторам, обучавшим вьетнамских военных. Третий и четвертый эпизоды перенесут зрителей в Африку и представят истории советских специалистов, которые стали союзниками Египта и Эфиопии. Финальный выпуск сконцентрируется на конфликте в Ливане.