Okko выпустит документальный сериал «Герои неизвестных войн»

Okko выпустит 7 мая документальный сериал «Герои неизвестных войн». Премьера состоится по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, поделились представители платформы с «Афишей Daily».
Проект будет состоять из пяти эпизодов и расскажет о главных вооруженных конфликтах, произошедших после 1945 года. Героями шоу станут советские военные, разведчики и дипломаты, действовавшие во времена холодной войны.
Первая серия расскажет о летчиках, участвовавших под прикрытием в Корейской войне. Вторая серия будет посвящена инструкторам, обучавшим вьетнамских военных. Третий и четвертый эпизоды перенесут зрителей в Африку и представят истории советских специалистов, которые стали союзниками Египта и Эфиопии. Финальный выпуск сконцентрируется на конфликте в Ливане.
Проект «Герои неизвестных войн» основан на официальных документах и личных архивах участников событий. Их изучали режиссер Иван Юдин («Тайны Карениной», «Хой») и сценаристы Михаил Шептун, Ксения Фролова и Илья Егоров.
В создании сериала участвовали также креативный продюсер Максим Никольский, генеральные продюсеры Дарина Евтушенко, Антон Кораблев и Анастасия Евтушенко, а также продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.
В качестве экспертов в сериале выступили ученый-кореевед Константин Асмолов, генерал-майор авиации Владимир Попов, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, историк Дмитрий Хазанов, председатель президиума Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме Николай Колесник, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, председатель Совета ветеранов войны в Египте Борис Нефедов.