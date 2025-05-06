В Китае репетитор умер от остановки сердца из‑за сверхурочной работы

В Китае молодой преподаватель умер на рабочем месте из‑за чрезмерной сверхурочной работы. Об этом сообщает South China Morning Post.
Мужчине по фамилии Ли было под 30 лет. В течение пяти лет он работал преподавателем на онлайн-платформе по изучению английского языка и математики для школьников.
Ли стал работать репетитором после окончания колледжа. В онлайн-школе он курировал 400 учеников. 2 мая у мужчины должна была состояться свадьба и длительный отпуск, из‑за чего он работал ежедневно.
22 апреля Ли пришел в офис и работал допоздна. Его невеста не смогла дозвониться до него и вызвала полицию. На следующее утро уборщик обнаружил Ли без признаков жизни в офисе. Позже было подтверждено, что он умер от внезапной остановки сердца.
Компания, в которой он работал, выразила соболезнования и пообещала сотрудничать с его семьей. В заявлении подчеркивалось, что у Ли не было необходимости работать сверхурочно в этот день, так как это был общекорпоративный праздник.
Ранее бывшие сотрудники компании рассказывали о сверхурочных работах. Один из учителей отвечал на нескончаемые вопросы родителей и регулярно работал более шести дополнительных часов в день. Сотрудники также сообщили, что должны были отчитываться перед начальством, когда ходили в туалет или делали перерывы на обед.