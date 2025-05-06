В Германии нашли кладбище лошадей времен Римской империи

Археологи обнаружили в Германии кладбище лошадей времен Римской империи. Об этом написал Independent.
Ученые называют находку «очень редкой». На кладбище захоронены более сотни животных и один мужчина. По словам исследователей, кладбище позволяет узнать больше об использовании лошадей римскими военными.
Историки выяснили, что захороненные лошади служили в кавалерийском отряде II века, известном как Ала. Он был больше обычных легионов и насчитывал более 5400 человек. Отряд действовал на территории современной юго-западной Германии.
В период своего расцвета земли вблизи нынешнего Штутгарта играли значимую роль среди римских военных объектов. В регионе располагались свыше 700 лошадей. На них приходилось почти 500 всадников.
По словам археологов, погибших лошадей хоронили на расстоянии около 400 метров от замка конницы и около 200 метров от гражданских поселений. Туши животных перевозили на санях и закапывали в неглубокие ямы в положении на боку.
Обнаруженные скелеты лошадей указывают на то, что животные погибли не одновременно. Некоторые из них скончались в результате болезней, другие получили травмы.
Одна из лошадей была найдена захороненной вместе с двумя кувшинами и небольшой масляной лампой. «Здесь мы видим особенно тесную связь владельца со своей лошадь. Даже спустя 1800 лет скорбь по поводу смерти этого животного все еще очевидна», — отметила археолог Сара Рот.