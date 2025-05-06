Бен Стиллер о взаимодействиях с фанатами «Разделения»: «У моего поколения такого никогда не было»

Режиссер и исполнительный продюсер «Разделения» Бен Стиллер высказался об общении с фанатами сериала.
«Я считаю, что общение с аудиторией очень вдохновляет, потому что у моего поколения такого никогда не было. Когда кому‑то что‑то не нравится, я все равно иногда спорю с ними — и мне это тоже нравится, потому что часто после начала разговора может получиться что‑то позитивное. Это еще и весело. И в конце концов, я не воспринимаю это слишком серьезно», — сказал Стиллер.
Осторожно, спойлеры!
Активность Стиллера в соцсетях пришлась на тот момент, когда фанаты «Разделения» стали строить множество фанатских теорий. Во втором сезоне особенно обсуждались таинственное досье Cold Harbor и ситуация, в которой «аутти» тайно перехватывают контроль над телами «инни» на работе.
Исполнитель роли мистера Милчика Трамелл Тиллман назвал самым сложным для сокрытия эпизод с корпоративным выездом, в котором Хелли разоблачается Ирвингом как Хелена.
«Когда я был дома и впервые прочитал сценарий, я чуть не выкинул свой ноутбук», — говорит Тиллман. «Я чувствовал себя преданным. Я чувствовал, что мне лгут! Я подумал: „Все это время?!“ Так что, когда эпизод вышел и я увидел реакцию зрителей, это было действительно приятно».