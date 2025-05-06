Бен Стиллер о взаимодействиях с фанатами «Разделения»: «У моего поколения такого никогда не было»

«Я считаю, что общение с аудиторией очень вдохновляет, потому что у моего поколения такого никогда не было. Когда кому‑то что‑то не нравится, я все равно иногда спорю с ними — и мне это тоже нравится, потому что часто после начала разговора может получиться что‑то позитивное. Это еще и весело. И в конце концов, я не воспринимаю это слишком серьезно», — сказал Стиллер.