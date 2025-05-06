Рина Саваяма вернется к роли в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Каин»

Рина Саваяма вернется к своей роли во вселенной «Джона Уика» в новом спин-оффе «Каин». Об этом сообщает Variety.
Певица дебютировала в «Джоне Уике-4» в роли Акиры — консьержки в отеле Osaka Continental Hotel и дочери Симадзу Кодзи, который является управляющим отеля и другом главного героя Киану Ривза.
«Рина — такая крутая. Мне нравится, что она сделала со своей героиней в четвертой главе, и я не могу дождаться, когда она снова встретится с Каином», — отметил Чад Стахелски.
Будущий фильм расскажет о Каине, слепом убийце и бывшем друге Уика, которого в четвертой части заставили убить Уика, чтобы спасти свою дочь. Подробности сюжета не раскрываются.
Главную роль в спин-оффе исполнит Донни Йен. Он также выступит режиссером и продюсером боевика. Производство фильма стартует в конце этого года.