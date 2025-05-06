Тверская, Петровка, Садовое кольцо: какие улицы перекроют в Москве 7 и 9 мая

Каждый год перед Днем Победы и в сам праздник 9 Мая в Москве меняют маршруты движения в центре. Рассказываем, какие изменения ждут горожан в 2025 году.
Перекрытия дорог
7 мая
● С 10.00 до завершения мероприятий перекроют движение на Тверском бульваре, а также на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской.
7 и 9 мая
● С 5.00 до 8.00 будет закрыто движение транспорта по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской, а также по Таганской площади, Новинскому бульвару и Садовому кольцу (от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады). Парковку там запретят с 6 мая до 13.00 9 мая.
● С 5.30 до окончания мероприятий для транспорта закроют Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую, Моховую, Большую Никитскую, Болотную и Садовническую улицы, Охотный Ряд, Балчуг, Солянку и Петровку, а также Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую и не только. Движение также ограничат по Новой и Старой площадям, в Китайгородском проезде, Лубочном переулке, на Большом и Малом Москворецком и Чугунном мостах.
● С 5.00 до 13.00 организуют двустороннее движение в районе Таганской площади: от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.
9 мая
● С 10.00 до окончания мероприятий перекроют улицы Петровку, Рождественку, Большую Полянку, Большую Дмитровку, Большую Якиманку, Садовую-Кудринскую, Садовую-Триумфальную, 1-ю и 2-ю Брестские, Садовую-Спасскую, Марксистскую, Оружейный переулок, участок Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы, а также Садовое кольцо от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. С 8 мая до 13.00 9 мая парковка там запрещена.
С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.
Работа метро
9 мая
● На выход закроются станции «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Арбатская», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».
● Перестанут ездить трамваи между станцией метро «Пролетарская» и Абельмановской Заставой.
Закрытие подземных переходов
7 и 9 мая
● С 5.00 и до окончания мероприятий частично закроются переходы на Волгоградском проспекте, Садовом кольце и Тверской улице.
● С 10.00 и до окончания мероприятий — на Садовом кольце от станции «Маяковская» до Нового Арбата и на самом Новом Арбате.