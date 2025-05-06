Тверская, Петровка, Садовое кольцо: какие улицы перекроют в Москве 7 и 9 мая

● С 5.30 до окончания мероприятий для транспорта закроют Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую, Моховую, Большую Никитскую, Болотную и Садовническую улицы, Охотный Ряд, Балчуг, Солянку и Петровку, а также Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую и не только. Движение также ограничат по Новой и Старой площадям, в Китайгородском проезде, Лубочном переулке, на Большом и Малом Москворецком и Чугунном мостах.