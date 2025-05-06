Мобильных операторов могут обязать передавать ФСБ и МВД личные данные абонентов по запросу

Правительство РФ опубликовало проект постановления, по которому операторов связи обязуют передавать ФСБ и МВД все личные данные абонентов, если того потребуют силовики. Документ появился на портале правовой информации 30 апреля, обратил внимание Forbes.
Так, правоохранителям и спецслужбам предлагается передавать паспортные данные граждан, сведения о месте проживания, заключении договоров, времени звонков и активности номера в сети. Они должны быть предоставлены в течение 24 часов после запроса.
Forbes отмечает, что информация об абонентах передавалась и до этого. В Минцифры РФ утверждают, что изменения касаются лишь способа взаимодействия: теперь передача будет происходить через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), работающую в рамках электронного правительства.
В пояснительной записке указано, что нововведения призваны помочь в борьбе с мошенниками. 1 апреля власти приняли так называемые антимошеннические поправки, в которых прописана передача личных данных через СМЭВ. В случае принятия нового постановления, вступление в силу произойдет 1 сентября.
«Сейчас речь идет лишь о техническом улучшении существующих процедур. <…> Главная цель — повышение эффективности взаимодействия между операторами связи и правоохранительными органами, а также сокращение сроков проведения оперативно-разыскных мероприятий», — заявили в Минцифры.
В разговоре с Forbes источник в министерстве заявил, что проект постановления противоречит действующим правилам. «В реальности предложенный механизм, скорее всего, не будет работать. Даже если заработает, то далеко не все операторы, имеющие лицензии на услуги голосовой связи, подключены к СМЭВ. Более того, если запросы силовых служб будут проходить через СМЭВ, то система просто не выдержит такого наплыва сообщений, она на такие нагрузки не рассчитана», — полагает он.
Президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин считает, что власти ускорить передачу данных «якобы для борьбы с телефонным мошенничеством», но «вся эта система противоречит охраняемому Конституцией праву на тайну связи, так как в этом документе нет ни слова о том, как обеспечивается это право при передаче запрашиваемой информации». По его мнению, правовую обоснованность таких запросов «будет невозможно проконтролировать и проверить» из‑за отсутствия их «системы регистрации».