Мобильных операторов могут обязать передавать ФСБ и МВД личные данные абонентов по запросу

В разговоре с Forbes источник в министерстве заявил, что проект постановления противоречит действующим правилам. «В реальности предложенный механизм, скорее всего, не будет работать. Даже если заработает, то далеко не все операторы, имеющие лицензии на услуги голосовой связи, подключены к СМЭВ. Более того, если запросы силовых служб будут проходить через СМЭВ, то система просто не выдержит такого наплыва сообщений, она на такие нагрузки не рассчитана», — полагает он.