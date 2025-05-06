Мобильных операторов могут обязать передавать ФСБ и МВД личные данные абонентов по запросу

Сегодня / 10:53
Marvel раскрыла настоящее название фильма «Громовержцы*». Оно содержит главный спойлер
Сегодня / 12:09
В Германии нашли кладбище лошадей времен Римской империи
Сегодня / 11:55
Рина Саваяма вернется к роли в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Каин»
Сегодня / 09:45
Этой весной концентрация пыльцы березы в Москве превысила норму в тысячу раз
Сегодня / 08:59
Спецпоказы «Зоны интересов» пройдут в Москве, Екатеринбурге и других городах
Сегодня / 07:15
Пулитцеровскую премию за нон-фикшн получила книга о советских диссидентах
Сегодня / 05:33
Сон Ги Хун возвращается в тизере третьего сезона «Игры в кальмара»
Обновлено сегодня в 21:07
В Москве арестовали основателя «Архитектурных излишеств» Павла Гнилорыбова
Вчера / 19:45
Москва заняла второе место по ожидаемой продолжительности жизни среди российских регионов
Вчера / 19:03
Google запустил подразделение по созданию фильмов и шоу
Вчера / 18:15
Новый уровень созависимости в трейлере боди-хоррора «Одно целое»
Вчера / 17:14
Выставка цифрового искусства, лекции и вечеринка: казанский фестиваль «НУР» объявил программу
Вчера / 15:25
Дензел Вашингтон и A$AP Rocky в тизере нового криминального триллера Спайка Ли
Вчера / 14:56
Дэвид О.Расселл снимет фильм «Shutout» с Робертом Де Ниро и Дженной Ортегой
Вчера / 14:16
Сарик Андреасян начнет снимать свою экранизацию «Войны и мира» осенью
Вчера / 14:06
Ирина Старшенбаум заявила, что съемки интимных сцен в кино часто оборачиваются насилием
Вчера / 13:22
«Дайте танк (!)», Zoloto и «Макулатура» выступят на фестивале Motherland
Вчера / 13:03
Умер актер Чарли Скелайс, известный по сериалам «Прослушка» и «Клан Сопрано»
Вчера / 12:26
Патрик Шварценеггер признался, что мечтает о роли в «Американском психопате»
Вчера / 11:54
Каждая пятая многодетная семья в России живет за чертой бедности
Вчера / 11:30
58% россиян чувствуют себя младше собственного возраста
Вчера / 11:25
Режиссер «Громовержцев*» рассказал, что значит звездочка в названии
Вчера / 10:45
Collider составил рейтинг самых важных кинотрилогий в истории
Вчера / 10:26
Apple выпустит новые айфоны в 2026 и 2027 годах
Обновлено вчера в 09:43
Власти объявили, что перебои с мобильным интернетом в столице связаны с празднованием Дня Победы
Вчера / 09:11
Дональд Трамп решил вновь открыть тюрьму на острове Алькатрас
Вчера / 07:57
Имена электросамокатчиков предложили устанавливать через «Госуслуги»
Вчера / 07:31
Skype прекращает работу с 5 мая

Мобильных операторов могут обязать передавать ФСБ и МВД личные данные абонентов по запросу

Сегодня в 10:58
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Правительство РФ опубликовало проект постановления, по которому операторов связи обязуют передавать ФСБ и МВД все личные данные абонентов, если того потребуют силовики. Документ появился на портале правовой информации 30 апреля, обратил внимание Forbes.

Так, правоохранителям и спецслужбам предлагается передавать паспортные данные граждан, сведения о месте проживания, заключении договоров, времени звонков и активности номера в сети. Они должны быть предоставлены в течение 24 часов после запроса.

Forbes отмечает, что информация об абонентах передавалась и до этого. В Минцифры РФ утверждают, что изменения касаются лишь способа взаимодействия: теперь передача будет происходить через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), работающую в рамках электронного правительства.

В пояснительной записке указано, что нововведения призваны помочь в борьбе с мошенниками. 1 апреля власти приняли так называемые антимошеннические поправки, в которых прописана передача личных данных через СМЭВ. В случае принятия нового постановления, вступление в силу произойдет 1 сентября.

«Сейчас речь идет лишь о техническом улучшении существующих процедур. <…> Главная цель — повышение эффективности взаимодействия между операторами связи и правоохранительными органами, а также сокращение сроков проведения оперативно-разыскных мероприятий», — заявили в Минцифры.

В разговоре с Forbes источник в министерстве заявил, что проект постановления противоречит действующим правилам. «В реальности предложенный механизм, скорее всего, не будет работать. Даже если заработает, то далеко не все операторы, имеющие лицензии на услуги голосовой связи, подключены к СМЭВ. Более того, если запросы силовых служб будут проходить через СМЭВ, то система просто не выдержит такого наплыва сообщений, она на такие нагрузки не рассчитана», — полагает он.

Президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин считает, что власти ускорить передачу данных «якобы для борьбы с телефонным мошенничеством», но «вся эта система противоречит охраняемому Конституцией праву на тайну связи, так как в этом документе нет ни слова о том, как обеспечивается это право при передаче запрашиваемой информации». По его мнению, правовую обоснованность таких запросов «будет невозможно проконтролировать и проверить» из‑за отсутствия их «системы регистрации».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами