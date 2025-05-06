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Marvel раскрыла настоящее название фильма «Громовержцы*». Оно содержит главный спойлер

Сегодня в 10:53
Фото: Marvel

Marvel раскрыла настоящее название фильма «Громовержцы*», которое скрывалось под звездочкой. Студия уже обновляет рекламные материалы и меняет постеры.

Осторожно, спойлеры!

В преддверии релиза фильма фанаты задавались вопросом, почему в его названии стоит звездочка. Этот ответ был дан в конце фильма, где стало известно, что он положит начало следующему этапу MCU.

В финале ленты после спасения Нью-Йорка от Пустоты команда антигероев, в которую входят Елена Белова, Баки Барнс, Агент США, Красный Страж, Призрак и Таскмастер, попадает на пресс-конференцию. На ней Валентина Аллегра де Фонтейн сообщает прессе, что команда получила название «Новые Мстители».

В конце на титульной карточке на секунду мелькает название «Громовержцы», а затем его стирают, чтобы показать настоящее название фильма: «Новые Мстители». В соцсетях Marvel появился ролик, на котором Флоренс Пью, сыгравшая Елену Белову, отдирает от постера старое название.

Спустя несколько дней после выхода фильма в прокат его постеры в соцсетях и кинотеатрах по всему миру обновляются. В одном из роликов Себастьян Стэн (Баки Барнс) сам меняет постеры местами.

Фильм «Громовержцы*» (или «Новые Мстители») закладывает основу для следующего этапа MCU, когда Капитан Америка/Сэм Уилсон (Энтони Маки) создает свою собственную команду, получившую название «Мстители», в конце фильма «Капитан Америка: Новый мир».

Мстители вернутся следующим летом в фильме «Мстители: Судный день», где Новым Мстителям, вероятно, придется объединиться с оригинальными «Мстителями» и Фантастической четверкой, чтобы остановить мегазлодея.

В сцене после титров в «Громовержцах*» раскрывается, что Новые Мстители живут в штаб-квартире старых Мстителей, которая теперь называется Сторожевой башней. Они также ведут судебную тяжбу с Капитаном Америкой из‑за нарушения авторских прав на логотип Мстителей.

В другой сцене показывается космический корабль Фантастической четверки, выходящий на орбиту Земли из другого измерения под звуки их музыкальной темы. По словам режиссера фильма Джейка Шрайера, сцена была снята около четырех недель назад и он не был ее режиссером. «Это братья Руссо на съемках „Мстителей: Судный день“. Мне удалось побывать там, что было очень весело — наблюдать за тем, как твои приятели выходят на такой масштабный уровень».

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