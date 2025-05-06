Этой весной концентрация пыльцы березы в Москве превысила норму в тысячу раз

В 2025 году концентрация пыльцы березы в Москве достигла аномальных значений. Показатели превысили норму в тысячу раз, сообщила аллерголог-иммунолог Надежда Логина на радиостанции «Говорит Москва».
В этом году «сезон протекает с тяжелыми обострениями у тех, кто не успел пролечиться» от аллергии, рассказала Логина. Появилось большое число первичных пациентов, у которых реакции на цветение дерева раньше не наблюдалось, добавила она.
Пыльце березы свойственно прилипать к коже и слизистым, что может усугублять состояние весенних аллергиков, отметила врач.
Поллиноз (пыльцевая аллергия, сенная лихорадка) — это сезонное хроническое заболевание, аллергическая реакция на пыльцу цветущих растений. Приводит к острому воспалению слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи. На него приходится примерно 17% случаев всех аллергий.
Число людей, сталкивающихся с аллергическими реакциями, постоянно растет. Точных причин, почему это происходит, нет. Ученые связывают распространенность аллергии с плохой экологией, загрязнением атмосферного воздуха, а также с тем, что люди постоянно используют бытовую химию и антибиотики.