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Этой весной концентрация пыльцы березы в Москве превысила норму в тысячу раз

Сегодня в 09:45
Фото: Patrick Hendry/Unsplash

В 2025 году концентрация пыльцы березы в Москве достигла аномальных значений. Показатели превысили норму в тысячу раз, сообщила аллерголог-иммунолог Надежда Логина на радиостанции «Говорит Москва».

В этом году «сезон протекает с тяжелыми обострениями у тех, кто не успел пролечиться» от аллергии, рассказала Логина. Появилось большое число первичных пациентов, у которых реакции на цветение дерева раньше не наблюдалось, добавила она.

Пыльце березы свойственно прилипать к коже и слизистым, что может усугублять состояние весенних аллергиков, отметила врач.

Поллиноз (пыльцевая аллергия, сенная лихорадка) — это сезонное хроническое заболевание, аллергическая реакция на пыльцу цветущих растений. Приводит к острому воспалению слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи. На него приходится примерно 17% случаев всех аллергий.

Число людей, сталкивающихся с аллергическими реакциями, постоянно растет. Точных причин, почему это происходит, нет. Ученые связывают распространенность аллергии с плохой экологией, загрязнением атмосферного воздуха, а также с тем, что люди постоянно используют бытовую химию и антибиотики.

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