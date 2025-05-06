Спецпоказы «Зоны интересов» пройдут в Москве, Екатеринбурге и других городах

22 мая в российский прокат выйдет оскароносная драма «Зона интересов» британского режиссера Джонатана Глейзера. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону пройдут спецпоказы с обсуждениями. Рассказываем, где и когда.
«Зона интересов» рассказывает о семье коменданта Освенцима, которой мешают жить в роскошном доме клубы дыма из крематория, крики жертв, стрельба и лай собак. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» — за лучший международный фильм и лучший звук.
Расписание спецпоказов
● 8 мая, Ростов-на-Дону, кинотеатр «Горизонт Cinema & Emotion».
Обсуждение со сценаристкой, писательницей и преподавательницей Ксенией Пироговой.
● 10 мая, Москва («Октябрь»), Петербург («Варшавский экспресс») и Краснодар («Галерея»).
В рамках проекта «Каро.Арт» в Москве фильм представят директор департамента экскурсионных программ Еврейского музея и центра толерантности Олег Меламед в Москве, в Петербурге — кинокритик Максим Ершов, в Краснодаре — киновед Кира Кац.
● 11 мая, всероссийская премьера в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино».
● 13 мая, Москва, кинотеатр «Космос».
Предпремьерный показ с участием продюсера и сценариста Егора Одинцова.
● 14 мая, Москва, кинотеатр «Синема Парк Мосфильм».
Показ и обсуждение с куратором Антоном Захаровым.
● 15 мая, Москва, кинотеатр «Зотов. Кино».
● 15 мая, Екатеринбург, «Ельцин Центр».
● 16 и 18 мая, Москва, кинотеатр «Факел».
● 23 мая, Москва, ДК «Рассвет».
Купить билеты на спецпоказы в Москве можно на портале «Афиша» по этой ссылке.