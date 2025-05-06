Спецпоказы «Зоны интересов» пройдут в Москве, Екатеринбурге и других городах

«Зона интересов» рассказывает о семье коменданта Освенцима, которой мешают жить в роскошном доме клубы дыма из крематория, крики жертв, стрельба и лай собак. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» — за лучший международный фильм и лучший звук.