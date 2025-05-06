Пулитцеровскую премию за нон-фикшн получила книга о советских диссидентах

Профессор истории Пенсильванского университета Бенджамин Нейтанс стал лауреатом Пулитцеровской премии в категории нон-фикшна за книгу «За успех нашего безнадежного дела». Его работу о диссидентском движении в СССР признали «изумительным исследованием и показательной историей советского инакомыслия», говорится на сайте премии.
«За успех нашего безнадежного дела» рассказывает, как советское диссидентское движение «неоднократно подавлялось и возрождалось, и включало в себя многих отважных людей, посвятивших себя борьбе за находящиеся под угрозой свободы и с трудом завоеванные права», написали организаторы премии. На 816 страницах Нейтанс охватывает период от смерти Иосифа Сталина и до распада СССР.
Выпуском книги занималось издательство Princeton University Press. «За успех нашего безнадежного дела» принесла Нетайнсу 15 тыс. долларов.
В своем университете Нейтанс преподает историю Российской империи и Советского Союза, а также современную еврейскую историю и историю прав человека. В 2002 году он написал книгу «За чертой оседлости: еврейская встреча с поздней имперской Россией», которая удостоилась множества наград.
В число финалистов этой же категории Пулитцеровской премии-2025 вошли книги «Я в расстрельном списке: убийство журналиста и становление автократии в Индии» («I Am on the Hit List: A Journalist’s Murder and the Rise of Autocracy in India») Ролло Ромига и «Пока я не найду тебя: пропавшие дети и принудительное усыновление в Гватемале» («Until I Find You: Disappeared Children and Coercive Adoptions in Guatemala») Рэйчел Нолан.