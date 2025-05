Пулитцеровскую премию за нон-фикшн получила книга о советских диссидентах

В число финалистов этой же категории Пулитцеровской премии-2025 вошли книги «Я в расстрельном списке: убийство журналиста и становление автократии в Индии» («I Am on the Hit List: A Journalist’s Murder and the Rise of Autocracy in India») Ролло Ромига и «Пока я не найду тебя: пропавшие дети и принудительное усыновление в Гватемале» («Until I Find You: Disappeared Children and Coercive Adoptions in Guatemala») Рэйчел Нолан.