Пулитцеровскую премию за нон-фикшн получила книга о советских диссидентах

«За успех нашего безнадежного дела» рассказывает, как советское диссидентское движение «неоднократно подавлялось и возрождалось, и включало в себя многих отважных людей, посвятивших себя борьбе за находящиеся под угрозой свободы и с трудом завоеванные права», написали организаторы премии. На 816 страницах Нейтанс охватывает период от смерти Иосифа Сталина и до распада СССР.