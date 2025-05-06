Сон Ги Хун возвращается в тизере третьего сезона «Игры в кальмара»

Второй сезон закончился тем, что игроки проголосовали за продолжение игры, а те, кто проголосовал за ее прекращение, подрались друг с другом в ванной. В финале эпизода Ин Хо на глазах у Ги Хуна убивает Чон Бэ, а попытка одолеть охранников и добраться до VIP-персон проваливается.