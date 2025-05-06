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Сон Ги Хун возвращается в тизере третьего сезона «Игры в кальмара»

Сегодня в 05:33
Фото: Netflix

Netflix выпустил трейлер третьего и финального сезона хитового сериала «Игра в кальмара». Его премьера состоится 27 июня.

В ролике показано, как Сон Ги Хуна после неудачного восстания в конце второго сезона доставляют обратно в спальный барак в гробу, но живым.

Осторожно, спойлеры!

Второй сезон закончился тем, что игроки проголосовали за продолжение игры, а те, кто проголосовал за ее прекращение, подрались друг с другом в ванной. В финале эпизода Ин Хо на глазах у Ги Хуна убивает Чон Бэ, а попытка одолеть охранников и добраться до VIP-персон проваливается.

Второй сезон появился на стриминге 26 декабря и получил смешанные отзывы критиков. Журналисты жалуются, что второй сезон более затянут, слишком похож на первый и не привносит дополнительной глубины в мифологию мира. При этом многие хвалят, как проект поднимает современные социальные проблемы ― капиталистическую эксплуатацию, классовое неравенство и эрозию морали.

Тем не менее спустя пару дней после премьеры второй сезон «Игры в кальмара» возглавил топ сериалов Netflix во всех странах, где работает стриминг.

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Теги:
Netflix
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