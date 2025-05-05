В Москве арестовали основателя «Архитектурных излишеств» Павла Гнилорыбова

Что стало поводом для ареста, неизвестно. Коробейникова говорит, что «дело не в несанкционированной экскурсии». «Формулировка стандартная — неповиновение полиции. Выясняем, что на деле. Дело не в несанкционированной экскурсии. Адвокат есть. Близкие и друзья всем помогают. Надеюсь, произошло недоразумение, и все скоро разрешится», — написала она в своем телеграм-канале.