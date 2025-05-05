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В Москве арестовали основателя «Архитектурных излишеств» Павла Гнилорыбова

Вчера в 20:21
Фото: Павел Гнилорыбов
Обновлено сегодня в 21:07

По информации политика Романа Юнемана, Гнилорыбова арестовали за то, что он прошел через кордоны полиции в центре Москвы в день репетиции парада ― чтобы попасть в гостиницу «Националь», где у него был забронирован номер.

Мещанский суд Москвы арестовал историка и сооснователя проекта «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова на 15 суток. Об этом сообщила искусствоведка Ксения Коробейникова и телеграм-канал «Осторожно, новости».

Карточка с делом Гнилорыбова опубликована на портале московских судов. Согласно ней, историка привлекли за неповиновение законному распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП). По информации журналиста Олега Кашина*, Гнилорыбов находится в спецприемнике в Сахарово.

Что стало поводом для ареста, неизвестно. Коробейникова говорит, что «дело не в несанкционированной экскурсии». «Формулировка стандартная — неповиновение полиции. Выясняем, что на деле. Дело не в несанкционированной экскурсии. Адвокат есть. Близкие и друзья всем помогают. Надеюсь, произошло недоразумение, и все скоро разрешится», — написала она в своем телеграм-канале.

Павел Гнилорыбов ведет проект «Архитектурные излишества», где в основном рассказывает об архитектурном наследии России. В телеграм-канале у проекта 116 тыс. подписчиков, в ютубе ― 220 тыс., в VK ― 55 тыс. Историк также читает лекции и ведет публицистическую деятельность.

По данным «Осторожно, новости», его публичные выступления отменяли из‑за жалоб Z-активистов.

* Олег Кашин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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