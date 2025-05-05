Москва заняла второе место по ожидаемой продолжительности жизни среди российских регионов

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 79,5 года ― почти на пять лет больше, чем 14 лет назад. Об этом сообщил Сергей Собянин на рабочей встрече с Владимиром Путиным, пишет «Коммерсант».
В рейтинге долгожителей Москва оказалась в окружении северокавказских регионов. Столица заняла в нем второе место, уступив Дагестану, где в среднем живут до 79,8 года. На третьей строчке ― Ингушетия (79,2 года), на четвертом — Кабардино-Балкария (77).
Подсчеты базируются на анализе данных «Росстата». Согласно ним, в среднем в России ожидаемая продолжительность жизни составляет 73,3 года. В 2010 году она была на уровне 69 лет.
Собянин связал увеличение продолжительности жизни в Москве с модернизацией системы здравоохранения. С 2020 года в городе реконструировали 290 поликлиник и построили 59 новых больничных корпусов. К концу 2025-го планируется завершить работы еще на 50 объектах, полностью обновив амбулаторный фонд столицы.
Собянин на встрече с Путиным также затронул вопросы экономики. Он заявил, что в 2023 году Москва вышла на второе место в мире по паритету покупательной способности, уступая лишь Нью-Йорку. По словам градоначальника, за последний год экономика Москвы выросла на 5,5%, а за шесть лет ― на четверть.