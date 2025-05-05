Москва заняла второе место по ожидаемой продолжительности жизни среди российских регионов

Собянин на встрече с Путиным также затронул вопросы экономики. Он заявил, что в 2023 году Москва вышла на второе место в мире по паритету покупательной способности, уступая лишь Нью-Йорку. По словам градоначальника, за последний год экономика Москвы выросла на 5,5%, а за шесть лет ― на четверть.