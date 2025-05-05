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Google запустила подразделение по созданию фильмов и шоу

Сегодня в 19:03
Фото: Alex Dudar/Unsplash

Google запустила инициативу 100 Zeros по производству фильмов и телешоу, сообщает Business Insider.

Вместе с продюсерской фирмой Range Media Partners новое подразделение будет искать проекты, которые можно профинансировать. С помощью 100 Zeros компания хочет привлечь внимание к своим технологическим продуктам и услугам, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Как отмечает издание, в проектах, где Google задействован на ранних этапах, компания не возражает, чтобы герои использовали телефоны на базе Android вместо айфонов, но не хочет, чтобы интеграция выглядела навязчивой.

По информации BI, Google не рассматривает YouTube в качестве платформы для дистрибуции готовых фильмов и телешоу.

Одним из первых фильмов, профинансированных 100 Zeros, стал хоррор «Cuckoo» («Кукушка»), который вышел в 2024 году. Логотип Логотип 100 Zeros появился в начальных титрах.

В самой компании не объявляли о запуске инициативы и не ответили на запрос журналистов.

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