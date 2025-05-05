Новый уровень созависимости в трейлере боди-хоррора «Одно целое»

Компания Neon представила первый полноценный трейлер боди-хоррора «Одно целое».
В центре сюжета ― музыкант Тим и его жена Милли. В их отношениях начинает расти напряженность, и пара перебирается в сельскую местность, отказавшись от всего привычного, кроме друг друга. Там они сталкиваются с таинственной силой, после встречи с которой тела супругов начинают сливаться.
Фильм стал режиссерским дебютом австралийца Майкла Шэнкса, который ответственен и за сценарий. Главные роли исполнила реальная супружеская пара Элисон Бри и Дэйва Франко.
Премьера «Одного целого» прошла на фестивале «Сандэнс» в начале года. После этого права на показ картины по всему миру купила Neon за 17 млн долларов.
В российский прокат фильм выйдет 31 июля ― через день после старта показов за рубежом. Прокатчиком выступит «Вольга».
Сейчас у «Одного целого» 100% свежести на Rotten Tomatoes. Кинокритик Егор Москвитин называл боди-хоррор Майкла Шэнкса «вещью с умопомрачительной фантазией, диким стилем, точным юмором и добросовестными страшилками».