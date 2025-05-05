Новый уровень созависимости в трейлере боди-хоррора «Одно целое»

В центре сюжета ― музыкант Тим и его жена Милли. В их отношениях начинает расти напряженность, и пара перебирается в сельскую местность, отказавшись от всего привычного, кроме друг друга. Там они сталкиваются с таинственной силой, после встречи с которой тела супругов начинают сливаться.