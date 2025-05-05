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Выставка цифрового искусства, лекции и вечеринка: казанский фестиваль «НУР» объявил программу

Сегодня в 17:14
Фото: пресс-материалы

С 22 по 25 мая в Казани пройдет пятый международный фестиваль медиаискусства «НУР». По всему городу расставят инсталляции, проведут выставку цифрового искусства, маппинг-шоу, лекции и ночь электронной музыки. Подробностями с «Афишей Daily» поделилась пресс-служба феста.

22 мая состоится шоу-открытие, в котором примут участие художники и электронные музыканты. Они исполнят аудиовизуальную импровизацию в самом центре Казани.

Основная программа продлится с 23 по 25 мая. 50 артистов из 20 стран представят инсталляции, видеомапинг и цифровые произведения. Они расположатся на 17 знаковых для Казани локациях ― архитектурных объектах и памятниках культурного наследия.

В числе участников ― студии SKGPlus из Китая и VPM из Испании, международная студия «Сетап», аудиовизуальный художник Андре Свибович, международный коллектив media.tribe, тайваньский медиахудожник Aka Chang и итальянский артист JesterN.

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24 мая в планах масштабная электронная вечеринка «ТОН». В лайнапе ― 19 артистов, среди которых Exact Point x Morgan Korolkov, Dob-S, Raw Takes, prisheletz х iv.mike, Philipp Gorbachev, Fck Stereotypes. Они исполнят диджей-сеты, лайв-выступления и аудиовизуальные перформансы на неожиданной промышленной локации.

Будет и образовательная программа с лекциями и дискуссиями, в которой примут участие авторы инсталляций, основатели крупнейших студий и другие эксперты в области медиаискусства. Среди спикеров ― креативный директор студии Sila Sveta Александр Ус, основатель фестиваля Signal Сергей Фадеев, директор центра Art & Science университета ИТМО Елизавета Менис, основатель студии мультимедиа-продакшена Mystic Максим Чепухалин.

Организует «НУР» мультимедийная студия formate во главе с основателем Рашидом Османовым. Билеты на фестиваль доступны на «Афише».

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