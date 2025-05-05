Выставка цифрового искусства, лекции и вечеринка: казанский фестиваль «НУР» объявил программу

Будет и образовательная программа с лекциями и дискуссиями, в которой примут участие авторы инсталляций, основатели крупнейших студий и другие эксперты в области медиаискусства. Среди спикеров ― креативный директор студии Sila Sveta Александр Ус, основатель фестиваля Signal Сергей Фадеев, директор центра Art & Science университета ИТМО Елизавета Менис, основатель студии мультимедиа-продакшена Mystic Максим Чепухалин.