Дензел Вашингтон и A$AP Rocky в тизере нового криминального триллера Спайка Ли

Лента Спайка Ли расскажет о влиятельном музыкальном магнате, который становится мишенью шантажистов. Преступники хотели украсть его сына ради выкупа, но по ошибке похитили ребенка его шофера. Герой оказывается перед моральной дилеммой: использовать свое состояние для продвижения бизнеса или ради спасения жизни ребенка.