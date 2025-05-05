Дензел Вашингтон и A$AP Rocky в тизере нового криминального триллера Спайка Ли

Студия A24 опубликовала тизер «Highest 2 Lowest» ― криминального триллера Спайка Ли с Дензелом Вашингтоном и A$AP Rocky. В зарубежный прокат картина выйдет 22 августа, а с 5 сентября станет доступна на Apple TV+.
«Highest 2 Lowest» ― вольный ремейк фильма Акиры Куросавы «Рай и ад» 1963 года. Обе картины переосмысляют роман Эда Макбейна «Королевский выкуп».
Лента Спайка Ли расскажет о влиятельном музыкальном магнате, который становится мишенью шантажистов. Преступники хотели украсть его сына ради выкупа, но по ошибке похитили ребенка его шофера. Герой оказывается перед моральной дилеммой: использовать свое состояние для продвижения бизнеса или ради спасения жизни ребенка.
«Highest 2 Lowest» станет пятой совместной работой Ли и Вашингтона. В каст также вошли Илфенеш Хадера, Джеффри Райт, Дин Уинтерс, Джон Дуглас Томпсон и рэперша Ice Spice.
Сценарий картины написал Уильям Алан Фокс. Премьера ленты состоится в мае на Каннском кинофестивале вне конкурса.